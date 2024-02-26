Более пятидесяти ярмарок организовали в Подмосковье в честь Дня защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества на территории Подмосковья были организованы 50 тематических ярмарок, мастер-классы и развлекательные программы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, в Мытищинском Центральном городском для посетителей представили образцы военной техники, фотовыставку «История танка Т-34», организовали мастер-классы по изготовлению открыток и росписи деревянных медалей, выступление губернаторского оркестра Московского Губернского драматического театра. В Красногорске провели тематическую ярмарку, на которой гости могли купить мясные и рыбные деликатесы, сезонные фрукты и овощи, а также одежду и сувенирную продукцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.