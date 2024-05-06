Более пятидесяти рабочих задействованы в строительстве нового детского сада в Люберцах

В подмосковных Люберцах продолжается строительство детского сада, в настоящий момент рабочие ведут армирование и бетонирование фундаментной плиты. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что данный детский сад возводится с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Планировочные решения состоят из входных групп, помещений охраны, групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, помещений медблока, пищеблока, прачечной, залов для музыкальных и физкультурных занятий, кабинета для творчества. Также на прилегающей территории установят игровые и спортивные комплексы, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.

При этом плановый ввод объекта в эксплуатацию намечен уже на осень следующего года.

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