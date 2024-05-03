Губернатор Подмосковья проверил работу Дмитровского филиала областного медколледжа после капремонта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Дмитровского филиала областного медколледжа после капитального ремонта, который провели в 2023 году впервые почти за 60 лет.

«Мы в Подмосковье модернизируем колледжи, приводим их к современному стандарту, форме. Но за содержание отвечают наши педагоги. Спасибо вам большое за работу. У нас в Московской области очень хорошие медколледжи. В этом филиале учится больше 400 человек. Полученных здесь знаний достаточно, чтобы быть востребованным в той или иной клинике», — сказал губернатор.

В рамках работ строители заменили фасад, обновили кровлю, инженерные коммуникации, сделали перепланировку помещений и добавили новые аудитории, а также благоустроили территорию, оборудовали на ней спортивную площадку и зону отдыха. В здании установили новое современное оборудование, в том числе, тренажеры для отработки внутримышечных и внутривенных инъекций, навыков ухода за пациентами, сердечно-легочной реанимации.

Я на 2 курсе акушерского дела. <…> После капремонта появилось намного больше возможностей для обучения и практики, стало комфортнее. Появилось много манекенов, пеленальные столики новые, — отметил студент Максим Данилов.

В этом году из учебного заведения выпустятся 145 человек, в том числе 109 бюджетников, почти все они планируют остаться работать в Подмосковье. Директор Московского областного медицинского колледжа № 1 Саркис Бабаян отметил, что в Дмитровском филиале специалисты изучают три направления — сестринское, лечебное и акушерское дело. После капремонта на базе колледжа медики из разных округов региона также могут проходить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Студенты в ходе встречи рассказали губернатору, что им тяжело добираться на учебу из-за того, что автобус на маршруте № 2 от вокзала до колледжа ходит редко. Андрей Воробьев пообещал решить данный вопрос в ближайшее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.