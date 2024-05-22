Более пятидесяти тысяч долголетов посетили бесплатные экскурсии по Подмосковью с начала года

«В этом году у нас будет больше занятий в парках — йога, танцы, велопрогулки. Также мы расширим сеть занятий на сап-серфинге, который очень популярен среди долголетов. <…> Каждый сезон наш рейтинг активностей возглавляют экскурсионные поездки. К разработке новых маршрутов мы привлекаем опытных экскурсоводов, а все туристические поездки по Подмосковью бесплатные», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.