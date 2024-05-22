Более пятидесяти тысяч долголетов посетили бесплатные экскурсии по Подмосковью с начала года
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
С начала 2024 года бесплатные экскурсии в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» посетили более 50 тысяч человек, участники клуба уже открывают новый летний сезон, сообщает Министерство социального развития Московской области. Вскоре планируется дополнительно запустить еще 29 маршрутов, следующих до фермерских хозяйств региона, родников, Коломенского кремля и не только.
«В этом году у нас будет больше занятий в парках — йога, танцы, велопрогулки. Также мы расширим сеть занятий на сап-серфинге, который очень популярен среди долголетов. <…> Каждый сезон наш рейтинг активностей возглавляют экскурсионные поездки. К разработке новых маршрутов мы привлекаем опытных экскурсоводов, а все туристические поездки по Подмосковью бесплатные», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Она уточнила, что участниками проекта на данный момент являются почти 400 тысяч человек. Напомним, что ими могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Узнать подробности о проекте можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.