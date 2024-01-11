Более пятисот объектов ведущих торговых сетей открылись в Московской области за год
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В 2023 году в Московской области открыли более 500 новых объектов ведущих торговых сетей, их число увеличилось на 31%. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Порядка 20 федеральных и региональных торговых сетей осуществляют свою деятельность в Подмосковье. Обеспеченность торговыми объектами в Московской области очень важна, от нее во многом зависит комфорт жителей. Особенной популярностью сегодня пользуются маркетплейсы», — сообщил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
В ведомстве также уточнили, что в прошлом году в регионе заработали 10 пунктов выдачи заказов «Wildberries», 31– «Озон». Помимо этого, были открыты 27 точек «Магнит», 74 — «Пятерочка», 3 -«Перекресток» и так далее.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.