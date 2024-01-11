Более пятисот объектов ведущих торговых сетей открылись в Московской области за год

«Порядка 20 федеральных и региональных торговых сетей осуществляют свою деятельность в Подмосковье. Обеспеченность торговыми объектами в Московской области очень важна, от нее во многом зависит комфорт жителей. Особенной популярностью сегодня пользуются маркетплейсы», — сообщил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.