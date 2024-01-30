Более пятисот штрафов за нарушения в содержании территорий выписали в Подмосковье с начала года

Общество
Пример нарушения «Безопасный регион»

Фото: [Пример нарушения «Безопасный регион»/Пресс-служба ГУСТ МО]

С начала этого года за нарушения в содержании территорий Подмосковья по упрощенной системе выписали 515 постановлений о выдаче штрафов на сумму более 27,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

«Большая часть штрафов пришлась на водителей без разрешающих перевозку стройотходов документов — 347 фактов на 24 миллиона 188 тысяч рублей», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Кроме того, по ее словам, мобильные комплексы выписали 117 штрафов на сумму более 2,5 миллиона рублей, камеры «Безопасный регион» — 51 протокол на сумму более 1 миллиона рублей. В ведомстве подчеркнули, что перед материальным наказанием нарушителям дается время на устранение дефектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Главное управление содержания территорий Московской области
Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области