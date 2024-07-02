Более пятисот утят выпустили в Подмосковье в естественную среду обитания
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье в естественную среду обитания выпустили 550 утят, которые появились на просторах озера Круглое Дмитровского округа, в мероприятии приняли участие специалисты Дмитровской ветеринарной станции и местные жители. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Перед выпуском наши ветеринарные врачи осмотрели пернатых, провели исследования на орнитоз и грипп птиц. Важно исключить у птицы заболевания и отобразить это в ветеринарных сопроводительных документах. Также все выпущенные утята были окольцованы, и теперь мы сможем отследить их судьбу», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.
Мероприятие по выпуску утят было организовано по инициативе участников проекта «Утиная территория» и охотхозяйства «Озерецкое». Оно позволяет обновить популяцию уток, чтобы сохранять природный баланс и экологическую стабильность региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.