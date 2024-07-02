Более пятисот утят выпустили в Подмосковье в естественную среду обитания

«Перед выпуском наши ветеринарные врачи осмотрели пернатых, провели исследования на орнитоз и грипп птиц. Важно исключить у птицы заболевания и отобразить это в ветеринарных сопроводительных документах. Также все выпущенные утята были окольцованы, и теперь мы сможем отследить их судьбу», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.