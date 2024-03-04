Более пятнадцати тысяч кубометров снега убрали в парках Московской области за неделю

На прошлой неделе в парках культуры и отдыха Подмосковья убрали более 15 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Было задействовано 544 человека и 155 единицы спецтехники», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что снег в первую очередь убирают на центральных аллеях в парках, после этого рабочие расчищают второстепенные дорожки, детские и спортивные площадки. Все очищенные территории также обрабатывают противогололедными материалами. Отметим, что в регионе функционируют 193 парка, общая площадь дорожно-тропиночной сети в них составляет два миллиона квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.