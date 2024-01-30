Более половины работ по возведению новой поликлиники в Лобне уже выполнены

Строители продолжают возведение новой поликлиники в подмосковной Лобне. Все работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что в настоящий момент на площадке задействовано почти восемьдесят рабочих, а также семь единиц техники. Идет утепление фасада и монтаж внутренних инженерных систем. Завершить все работы планируют в конце года.

Известно, что в Лобне высокий запрос на первичное звено. Новая поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам. По единому региональному стандарту в поликлинике будет создана безбарьерная среда. Территорию благоустроят и озеленят, а также сделают на ней парковку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в подмосковных Мытищах.