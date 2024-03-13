Более семи миллионов яиц ежегодно будут производить в Шаховской

В деревне Пленцино городского округа Шаховская началось строительство репродуктора для разведения птицы яичных пород, после завершения работ в округе смогут ежегодно производить почти 7,5 миллиона яиц в год. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь нового объекта составит 7,3 тысячи квадратных метров, он будет состоять из инкубатория, корпуса для карантирования птицы, двух корпусов для содержания родительского стада, склада для хранения яиц и лаборатории. Кроме того, застройщик возведет водозабор и очистные сооружения. Завершить все работы планируют к апрелю 2026 года.

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