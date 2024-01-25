Более семисот земельных участков для жилищного строительства выявили в Подмосковье в прошлом году

В 2023 году подмосковный Росреестр выявил на территории региона 709 земельных участков и территорий для жилищного строительства общей площадью более 4,1 тысячи га. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что информацию об участках можно найти на платформе Публичной кадастровой карты Росреестра в разделе сервиса «Земля для стройки», которая является частью госпрограммы «Национальная система пространственных данных». В оборот удалось вовлечь 114 участков, их смогут использовать для строительства как многоквартирного, так и индивидуального жилья.

«Сервис обеспечивает взаимодействие заинтересованного лица и органа государственной власти в процессе использования земельных участков и территорий под жилищное строительство, а также дает доступ к сведениям о свободной земле для обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан региона», — отметил заместитель руководителя Росреестра Владимир Бирюков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.