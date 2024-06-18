Более шести тысяч подростков в Подмосковье смогли устроиться на летнюю подработку

Более шести тысяч подмосковных подростков уже нашли летнюю подработку, в общей сложности в этом сезоне в регионе планируют трудоустроить свыше 20 тысяч ребят. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Многие молодые люди предпочитают работу в сфере обслуживания, а другие выбирают творческие направления, чтобы не только заработать на этом, но раскрыть свой потенциал», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что устроиться на подработку могут молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. В числе популярных профессий для подростков сейчас находятся администратор, вожатый в лагере, библиотекарь и специалист по благоустройству территорий. Найти подходящую вакансию можно на портале «Работа в России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.