Более шестидесяти объектов образования капитально отремонтируют в Подмосковье к началу нового учебного года
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
К началу нового учебного года в Подмосковье проведут капитальный ремонт 41 школы и 23 детских садов, работы по обновлению учреждений образования проходят в 36 городских округах. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на всех объектах завершаются работы по демонтажу внутренних конструкций, подрядчики ведут общестроительные работы, замену инженерных сетей», — говорится в сообщении.
В ходе работ строителям необходимо выполнить ремонт фасада и кровли, заменить оконные блоки, инженерные коммуникации, обновить внутреннюю отделку и провести благоустройство территории. Они также установят в учреждениях новую мебель и оборудование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.