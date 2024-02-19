Более шестидесяти тысяч жителей Подмосковья оформили социальные карты с начала года

Местные жители подали 64,1 тысячи заявлений на оформление социальной карты жителя Подмосковья с начала года, это цифровая услуга входит в тройку самых востребованных у граждан. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.