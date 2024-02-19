Более шестидесяти тысяч жителей Подмосковья оформили социальные карты с начала года
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Местные жители подали 64,1 тысячи заявлений на оформление социальной карты жителя Подмосковья с начала года, это цифровая услуга входит в тройку самых востребованных у граждан. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Социальная карта жителя Московской области предоставляет бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки в некоторых магазинах и аптеках. Оформить ее могут льготники региона», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что предзаполненное заявление на оформление пенсионером, членам многодетной семьи, инвалидам и другим льготным категориям гражданам приходит в автоматическом режиме. Получить услугу можно на региональном портале госуслуг и в обновленном мобильном приложении «Добродел».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.