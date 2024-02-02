Более шестисот тысяч тонн молока произвели в Подмосковье

В 2023 году сельхозтоваропроизводители Подмосковья смогли достичь высоких результатов по валовому сбору молока, в 92 организациях было произведено около 633 тысяч тонн продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Также было увеличено количество предприятий, на которых средний удой с коровы составляет свыше 10 тонн молока», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Лидерами отрасли по итогам года стали «Ступинская Нива», племзавод «Пойма» из Луховиц, агрофирма «Сосновка» из Коломны. В топ сельхозтоваропроизводителей по удою молока на корову вошли «ТиЭйч-РУС Милк Фуд» из Волоколамского округа, ЗАО «Совхоз имени Ленина» из Ленинского округа, АО «Воскресенское» из Воскресенска, «Ступинская Нива» из Ступино и «АПК „Вохринка“ из Раменского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.