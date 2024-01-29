Более шестисот ветеранов блокадного Ленинграда получили выплаты и юбилейные медали в Подмосковье

Более 600 ветеранов блокадного Ленинграда, проживающих в Подмосковье, получили почетные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Помимо этого, ветераны получили региональную выплату 3 тысячи рублей и федеральную выплату 50 тысяч рублей», — добавила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Самым старшим блокадником в регионе является Ксения Обухович из Королева, 27 января этого года ей исполнилось 105 лет. В ведомстве отметили, что жители блокадного Ленинграда могут воспользоваться бесплатным проездом в поездах дальнего следования и взять с собой одного сопровождающего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.