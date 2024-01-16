Более шестнадцати тысяч человек приняли участие в ликвидации последствий ночного снегопада в Подмосковье

Более 16 тысяч специалистов комплексной уборки и свыше 1,1 тысячи единиц техники принимают участие в ликвидации последствий ночного снегопада в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

«Местами по Подмосковью наблюдаются осадки в виде снега с дождем. В случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные силы и средства», — добавила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Прежде всего сотрудники коммунальных служб расчищают проходы к подъездам, тротуары вдоль домов, пешеходные дорожки, основные проезды и подъезды к контейнерным площадкам. Инспекторы ГУСТ региона координируют процесс уборки. В частности, они ведут учет выхода специалистов и техники, отслеживают выполнение работ по адресам. Если уборка затягивается, принимаются дополнительные меры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.