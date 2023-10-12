Более шестнадцати тысяч медиков оформили компенсацию аренды жилья в Подмосковье

Свыше шестнадцати тысяч медиков в Подмосковье оформили компенсацию аренды жилья в Подмосковье, сообщили в Минздраве региона. Получить поддержку могут представители восемнадцати специальностей.

Размер выплаты составляет двадцать тысяч рублей, она поступает каждый месяц. Эта мера поддержки является самой востребованной среди медсестер, фельдшеров, участковых педиатров, участковых терапевтов, акушеров-гинекологов Подмосковья.

«А с начала года, благодаря программе, в наши учреждения трудоустроились более 1,2 тысячи медработников», – отметила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Оформить выплату можно на сайте госуслуг региона. Поданную заявку рассмотрят в течение десяти рабочих дней.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о поддержке педиатров в регионе.