Андрей Воробьев рассказал о поддержке педиатров Московской области

Работа педиатров очень важна, поэтому важно оказывать поддержку детским врачам в Подмосковье. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил в ходе выступления на IV съезде детских врачей Подмосковья.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж [профессии] обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — отметил Воробьев.

По мнению губернатора, успеха можно достичь при соединении всех факторов. Глава Подмосковья также рассказал о том, что в регионе по поручению президента России Владимира Путина начали создавать программу для развития педиатров. По словам Воробьева, глава государства поинтересовался тем, как в области работают над повышением квалификации детских врачей, и поручил подготовить вместе с Минздравом страны такую программу, которая будет служить развитием для врачей.

«Я хочу поблагодарить, что эта практика приживается, что она вызывает интерес», — заключил Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.