Более сорока школ капитально отремонтируют в Московской области

В Подмосковье в рамках президентской программы проведут капитальный ремонт 42 школ, они откроются к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что все объекты отремонтируют в соответствии с современными стандартами. В них проведут ремонт фасада и кровли, входных групп, заменят все инженерные системы, установят новые окна и двери, сантехнику, заменят мебель, установят новое оборудование и не только. Прилегающую территорию полностью благоустроят. На ней появятся спортивные и игровые зоны. Работы будут контролировать сотрудники ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.