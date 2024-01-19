Более ста дизельных генераторов передали городским округам Подмосковья в прошлом году

Общество

Фото: [Медиабанк МО]

В 2023 году 33 городским округам Подмосковья для установки на водозаборных узлах и сооружениях передали 115 дизельных генераторов. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Они будут использоваться в качестве источника электроэнергии в случаях нештатного отключения стационарной сети. Таким образом, переданное оборудование обеспечит надежную бесперебойную работу ВЗУ», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Если на водозаборных узлах нарушится электроснабжение, генераторы осуществят самостоятельный пуск в течение двух секунд. Это позволит поддерживать работоспособность до того момента, пока не восстановят внешнее электроснабжение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.

Актуально
Подмосковье
Министерство имущественных отношений Московской области
Министр имущественных отношений Московской области