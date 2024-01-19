Более ста дизельных генераторов передали городским округам Подмосковья в прошлом году

В 2023 году 33 городским округам Подмосковья для установки на водозаборных узлах и сооружениях передали 115 дизельных генераторов. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Они будут использоваться в качестве источника электроэнергии в случаях нештатного отключения стационарной сети. Таким образом, переданное оборудование обеспечит надежную бесперебойную работу ВЗУ», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Если на водозаборных узлах нарушится электроснабжение, генераторы осуществят самостоятельный пуск в течение двух секунд. Это позволит поддерживать работоспособность до того момента, пока не восстановят внешнее электроснабжение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.