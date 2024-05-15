Более ста километров дорог отремонтировали в Московской области с начала сезона

С начала ремонтного сезона в Подмосковье провели ремонт почти 140 километров покрытия на муниципальных и региональных дорогах, свыше 70 километров покрытия заменили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящее время работы продолжаются на 215 участках дорог, активнее всего работы идут в Серебряных Прудах, Наро-Фоминском округе, Мытищах и Люберцах», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что в этом ремонтном сезоне в регионе проведут ремонт более 1,1 тысячи километров покрытия. Программа ремонтных работ размещены здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.