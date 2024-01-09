Более ста миллиардов рублей в этом году пойдет на соцподдержку жителей Подмосковья

В Подмосковье в этом году на социальные льготы и выплаты предусмотрено более ста пяти миллиардов рубле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

«Особое внимание мы уделяем семьям с детьми, детям-инвалидам, детям-сиротам. Для семей в Подмосковье действует 7 федеральных и 17 региональных мер», — рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

Подчеркнем, что бюджет нашего региона абсолютно социальноорентирован, а меры социальной поддержки становятся все более удобными. Сейчас многие меры доступны даже с мобильного устройства и оформляются в несколько кликов или даже проактивно, то есть беззаявительно.

Накануне губернатор Андрей Воробьев попросил подмосковных волонтеров уделить особое внимание пострадавшим жителям Климовска.