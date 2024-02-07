Более ста одеял отправили в госпиталь для раненых бойцов СВО из Реутова
Фото: [Пресс-служба городского округа Реутов]
Коллектив школы № 10 города Реутов отправил сто шесть одеял и несколько комплектов постельного белья в госпиталь для раненых бойцов. Вместе с мешками с гуманитарной помощью неравнодушные педагоги написали защитниками Родины пожелания скорейшего выздоровления. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
«Выражаю большую благодарность всему педагогическому коллективу нашей школы за их важный вклад в благотворительную деятельность. Благодаря совместным усилиям мы смогли отправить 106 одеял и несколько комплектов постельного белья в госпиталь на Артемовском направлении для раненых бойцов. Спасибо всем, кто принял участие в этой благородной инициативе», — отметила директор школы Ольга Кондрашова.
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