Губернатор Андрей Воробьев навестил семью Червяковых, трое сыновей которых сейчас на СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил Елену Владимировну и Владимира Михайловича Червяковых, живущих в Домодедово. Примечательно, что осенью 2022 года они проводили в зону специальной военной операции троих своих сыновей.

Отмечается, что во время мобилизации повестка пришла младшему, Дмитрию, в тот же день добровольцами вместе с братом ушли Роман и Михаил. В зоне СВО парни работают водителями, перевозят грузы — работа опасная.

«Знаем, что у наших бойцов всегда болит душа за родных, поэтому о каждой семье стараемся позаботиться, поддержать. Что именно нужно, как можно помочь — понимаешь только, когда спокойно и обстоятельно поговоришь за чашкой чая — так сегодня и поступили», — отметил Андрей Воробьев в своих социальных сетях.

Он также подчеркнул, что непростые времена ярче подсвечивают сильных людей. Роман, Михаил, Дмитрий являются большим примером чести и достоинства для своих родных и всех нас.