Более ста тысяч человек посетили лыжные трассы Подмосковья с начала сезона

С начала этого сезона лыжные трассы Московской области посетили 113 тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 21 лыжня до 1 километра и 31 лыжня с протяженностью от 1 до 17 километров. <…> У большинства лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

При этом 10 лыжных трасс сделали по губернаторской программе «Парки в лесу». В частности, это трассы в Ольгинском лесопарке в Балашихе, в лесопарке Гальчино Домодедовского округа, в Лыткаринском парке «Волкуша», в парке «Шишкин лес» в Истре и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.