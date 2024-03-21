Более ста тысяч родителей Московской области получают единое пособие на детей

«В Подмосковье порядка 150 тысяч родителей получают единое пособие на детей в размере от 50 до 100% прожиточного минимума — это от 8,8 до 17,7 тысячи рублей», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что данная помощь в регионе объединяет различные выплаты на детей с рождения и до 17 лет, которые предоставляются каждый месяц. На них могут претендовать нуждающиеся родители и беременные. С 1 июня при ее назначении в регионе не будут учитывать проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, доход от подработки подростков и не только. Узнать подробности о предоставлении пособия можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.