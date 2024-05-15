Более ста тысяч тонн корма для домашних животных произвели в Подмосковье
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В марте 2024 года в Подмосковье произвели более 116 тысяч тонн готового корма для собак, кошек и других домашних питомцев. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве уточнили, что данный показатель на 6,8% больше прошлогоднего.
«Важно отметить, что Московской областью в марте 2024 года было также произведено 50% готового корма для непродуктивных животных от общего объема в ЦФО и 32% от общероссийского объема», — добавили в сообщении.
В числе региональных производителей кормов для домашних животных находятся «ГросШеф», «Глобал Петфуд», «РУСКАН» и «МАРС».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.