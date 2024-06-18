Более ста тысяч водителей обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья с начала года

С начала 2024 года в подмосковную Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения обратились более 140 тысяч водителей, за этот период специалисты отработали более 70 тысяч ДТП без пострадавших. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Благодаря работе Службы помощи время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с трех часов до 40 минут, что значительно снижает риск возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, более 10 тысяч аварий помогли оформить по «Европротоколу», еще более 27 тысяч — в 15 центрах Службы помощи. Жителям региона, которые попали в ДТП без пострадавших, рекомендуют сразу же позвонить по номеру 112, чтобы получить инструкцию о дальнейших действиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.