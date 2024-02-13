Более ста тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия поступили в Росреестр Подмосковья в январе

В январе 2024 года в Росреестр Подмосковья поступило более 120 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия, большая часть из них — в электронном виде. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что более девяти тысяч заявлений поступило по числу зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий, столько же — на регистрацию ипотеки. На регистрацию ДДУ было подано более четырех тысяч заявлений.

«Цифровизация — основной тренд развития госуслуг в нашей стране. Спрос на электронные услуги Росреестра в настоящее время растет, все большее число граждан взаимодействует с ведомством в режиме онлайн. Росреестр системно развивает цифровые сервисы, что обеспечивает доступность наших услуг и сервисов для граждан, бизнеса и органов власти», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.