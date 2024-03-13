Более ста тысяч заявлений поступили в Росреестр Подмосковья на учетно-регистрационные действия за февраль

В феврале 2024 года жители Подмосковья направили более 155 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Более 13 тысяч из них — поступили по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий, 11 тысяч — поданы на регистрацию ипотеки, четыре тысячи — на регистрацию ДДУ. При этом большинство из заявлений были поданы в электронном виде.

«Электронный формат услуг Росреестра приобретает все большую популярность на территории Московской области. Его основная цель увеличение доли государственных услуг, доступных в электронном виде, повышение качества и эффективности оказания государственных услуг Росреестра», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.