Более трех тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,4 тысячи автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, что на 210 транспортных средств больше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля можно по номеру 112. Кроме того, можно проверить информацию самостоятельно на сайте областного Центра безопасности дорожного движения.

«Будьте аккуратны и уважайте всех участников дорожного движения, паркуйтесь правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.