Более трех тысяч человек посетили стенд Подмосковья «Ученые будущего» на Фестивале профессий в Москве

Подмосковье представило свой стенд «Ученые будущего» в рамках Международной выставки-форума «Россия» на площадке Минтруда страны «Фестиваль профессий». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Свыше трех тысяч участников собрал стенд Московской области «Ученые будущего» на Фестивале профессий на выставке «Россия». Одна из идей программы Ученые будущего — показать преемственность поколений ученых в стране», — отметили в ведомстве.

Участниками мероприятия стали передовые предприятия и образовательные учреждения регион. Например, университет Дубна и Особая экономическая зона Дубна, НПО «Луч» госкорпорации «Росатом», Институт физики высоких энергий имени А. А. Логунова и другие. Все они представили свое видение того, каким должен быть ученый будущего. Так, доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии Андрей Евгеньевич Салько рассказал о работе ученых в СССР, молодой ученый, победитель (суперфиналист) проекта Лидеры России — 2024 Михаил Ванюшин рассказал, какие есть возможности для развития у людей, увлеченных наукой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.