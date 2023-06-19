Более трех тысяч квадратных метров выделят под детскую площадку в Подмосковье

Большое игровое пространство для детей планирует построить компания ПИК в рамках благоустройства территории в жилом квартале «Ярославский». Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Ожидается, что пространство будет грамотно зонировано для разных возрастных групп, а также по степени активности и типам игр. Объект будет создан по индивидуальному проекту с использованием натуральных материалов и отсутствием навязанных оборудованием готовых игровых сценариев. Такой подход оживит игру, побуждая к экспериментам и социализации. Игровая площадка расположится вплотную к новому пешеходному бульвару длиной более 400 метров.

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