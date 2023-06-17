Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Московской области

Ранее, четырнадцатого июня, в рамках двадцать седьмой конференции отделения партии в Красногорском округе кандидатура Воробьева была поддержана 380 делегатами.

Семнадцатого июня, в субботу, Воробьев лично подал необходимые документы в региональный Избирком. Документы были приняты председателем комиссии Ильей Березкиным, зампредом Олегом Селекзяновым и главой Правового управления Избиркома региона Александром Антоновым. После этого кандидат получил письменное подтверждение.

Выборы пройдут в сентябре. В Подмосковье голосование будет проходить, в том числе дистанционно. Для того, чтобы отдать свой голос онлайн, нужно с двадцать четвертого июля по четвертое сентября подать заявление на сайте госуслуг.

Ранее сообщалось, что Воробьев выразил благодарность партии за оказанное доверие.