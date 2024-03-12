Более трех тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,3 тысячи автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, что на 122 автомобиля больше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что узнать о местонахождении эвакуированной машины можно по номеру «112», а также самостоятельно на сайте подмосковного Центра безопасности дорожного движения. Водителей региона призвали правильно парковаться, не препятствовать проезду экстренных служб и не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.