Более трех тысяч жителей Подмосковья обеспечат протезно-ортопедической помощью и слуховыми аппаратами

В 2024 году протезно-ортопедическую помощь и слуховые аппараты в Подмосковье смогут получить более трех тысяч человек. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В бюджете на эту меру поддержки мы предусмотрели почти 113 миллионов рублей», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Слухопротезирование в регионе предоставляют бесплатно тем жителям, у которых нет инвалидности, но которые признаны нуждающимся в слухопротезировании по медицинским показаниям. Протезно-ортопедическую помощь предоставляют после оценки среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать трехкратной величины прожиточного минимума. Отметим, что получить льготы можно в электронном виде, подать заявление можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.