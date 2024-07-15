Более тридцати человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Общество

Фото: [Unsplash]

На прошлой неделе из аварийного жилья в Подмосковье переселили 32 человека, они получили жилые помещения в новостройках либо на вторичном рынке жилья или выкупную стоимость. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 14 аварийных помещений в Электрогорске и Сергиево-Посадском округе», — говорится в сообщении.

В общей сложности за данный период удалось расселить более 564,8 квадратных метров жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.

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