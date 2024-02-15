Более тридцати многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье за январь

В январе 2024 года Управление Росреестра по Московской области поставило на государственный кадастровый учет 32 многоквартирных дома. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В общей сложности на государственный кадастровый учет поставили жилье площадью более 826 тысячи квадратных метров, оно рассчитано на свыше чем 11 тысяч квартир.

«Московская область продолжает застраиваться в рамках реализации проекта комплексного развития территорий жилой застройки, что является важным показателем роста экономики региона и эффективности реформ, направленных на упрощение и ускорение процедур постановки на кадастровый учет объектов недвижимости обеспечивая и улучшая жилищные условия граждан», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по региону Дарья Проникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.