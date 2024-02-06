Более тысячи дорожников Московской области прошли повышение квалификации в прошлом году

Около 1,4 тысячи сотрудников ГБУ МО «Мосавтодор» прошли повышение квалификации в 2023 году в рамках ежегодной программы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе этого процесса специалисты актуализируют свои знания и навыки, а также получают сведения о нововведениях профессии. В прошлом году обучение затронуло программы промышленная безопасность, пожарная безопасность, экологическая безопасность, транспортная безопасность, безопасность дорожного движения, охрана труда, обучение в области гражданской обороны и не только. После прохождения обучения специалистам выдают удостоверение о повышении квалификации и дипломы о профессиональной переподготовке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.