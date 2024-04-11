Более тысячи ям ликвидировали на дорогах в трех округах Подмосковья за неделю

Дорожные службы Подмосковья устранили более тысячи дефектов покрытия на дорогах в трех округах Подмосковья за неделю, работы на региональной дорожной сети провели специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Истре ремонтные работы провели на Волоколамском шоссе вблизи Дедовска и в деревне Раково, в Красногорске — на улице Кирова и в поселке Светлые Горы, в Одинцове — на улице Железнодорожной и в поселке Старый Городок. В ведомстве уточнили, что ямочный ремонт проводят и в других муниципалитетах Подмосковья, его активную стадию завершат до начала мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.