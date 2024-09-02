Более тысячи мероприятий провели в библиотеках Подмосковья за лето

«Мы гордимся тем, что можем предложить такую насыщенную и разнообразную программу для жителей Подмосковья на базе наших библиотек. Такие инициативы укрепляют связь между поколениями, стимулируют интерес к чтению и создают пространство для творчества», — сказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.