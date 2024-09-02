Более тысячи мероприятий провели в библиотеках Подмосковья за лето

Общество

Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]

С начала лета в библиотеках Подмосковья и в их окрестностях провели более 1,3 тысячи мероприятий для посетителей. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Мы гордимся тем, что можем предложить такую насыщенную и разнообразную программу для жителей Подмосковья на базе наших библиотек. Такие инициативы укрепляют связь между поколениями, стимулируют интерес к чтению и создают пространство для творчества», — сказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

Для посетителей библиотек проводили выставки книжных новинок, мастер-классы, творческие конкурсы, турниры по настольным играм, лекции и поэтические вечера и не только. Напомним, что жители региона могут оформить читательские билеты с помощью сервиса «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

Актуально
Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области