Более тысячи мероприятий провели в библиотеках Подмосковья за лето
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
С начала лета в библиотеках Подмосковья и в их окрестностях провели более 1,3 тысячи мероприятий для посетителей. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Мы гордимся тем, что можем предложить такую насыщенную и разнообразную программу для жителей Подмосковья на базе наших библиотек. Такие инициативы укрепляют связь между поколениями, стимулируют интерес к чтению и создают пространство для творчества», — сказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.
Для посетителей библиотек проводили выставки книжных новинок, мастер-классы, творческие конкурсы, турниры по настольным играм, лекции и поэтические вечера и не только. Напомним, что жители региона могут оформить читательские билеты с помощью сервиса «МОе Подмосковье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.