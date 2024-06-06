Более тысячи подъездов обновили в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года сотрудники управляющих компаний Подмосковья выполнили порядка 1,5 тысячи задач по ремонту подъездов, работы проводят по заявкам жителей при выявлении дефектов, неисправностей или в случае аварийных ситуаций. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.