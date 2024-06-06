Более тысячи подъездов обновили в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
С начала 2024 года сотрудники управляющих компаний Подмосковья выполнили порядка 1,5 тысячи задач по ремонту подъездов, работы проводят по заявкам жителей при выявлении дефектов, неисправностей или в случае аварийных ситуаций. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Наибольшее количество отремонтированных подъездов в городских округах Балашиха, Химки и Красногорск. Добавлю, что ремонт должен осуществляться управляющими компаниями каждые пять лет, а в некоторых случаях эта периодичность сокращается до трех», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В ведомстве уточнили, что в ходе текущего ремонта специалисты выполняют покраску стен и потолка, обновляют декоративные элементы, меняют пол, проводят ремонт тамбура и другие работы. Подать заявку на косметический ремонт подъезда можно в своей управляющей организации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.