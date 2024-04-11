Более тысячи семей Подмосковья получают ежемесячную выплату на уход за ребенком-инвалидом

Более 1,2 тысячи семей в Подмосковье получают ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

В феврале Московская областная Дума приняла закон, согласно которому такие семьи могут каждый месяц получать выплату в размере 18 тысяч рублей вне зависимости от уровня доходов.

«Поскольку мы убрали условие по уровню доходов семьи, количество получателей выплаты существенно возросло по сравнению с прошлым годом. Уход за тяжелобольным ребенком требует от родителей полной отдачи, поэтому важно, чтобы эту меру могли получать все нуждающиеся в ней семьи», — подчеркнул депутат.

Отметим, что денежную выплату может получать один из родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей), который живет в Московской области и осуществляет уход за ребенком-инвалидом, имеющем третью степень ограничения способности к самообслуживанию. Подать заявление для получения выплаты можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.