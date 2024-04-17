Более тысячи сухостойных и аварийных деревьев спилили в Подмосковье с начала апреля

С начала апреля в Подмосковье коммунальные службы спилили более 1,3 тысячи сухостойных и аварийных деревьев, расположенных в 59 округах. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

Прежде всего специалисты удаляют деревья с критическим углом наклона, после этого — проводят обрезку отдельных сухих ветвей, которые нависают над проездами, парковками и пешеходными зонами.

«Например, на этой неделе в Химках закончили опиловку деревьев в микрорайоне Планерная, на Левом берегу, а также во дворах домов № 8 на улице 8 Марта и дома № 6А на Пролетарской улице. Не стоит также забывать о своевременном вывозе порубочных остатков», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В ведомстве уточнили, что в ходе проведения работ сотрудники коммунальных служб поднимаются к вершине с помощью автовышки. После этого — закрепляют ствол, устанавливают трос и срубают часть дерева. Ее опускают при помощи лебедки или другого механического оборудования, а порубочные остатки — утилизируют.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.