Более тысячи жителей Подмосковья узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Более тысячи человек узнали о состоянии своего родственника, который находится в одной из подмосковных больниц, по телефону 122. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В прошлом месяце мы запустили проект по информированию родственников пациентов, проходящих лечение в наших стационарах. Получить информацию о состоянии их здоровья можно, обратившись в службу «122» и оставив заявку. После этого сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с родственником и ответит на волнующие его вопросы», — отметила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ведомстве уточнили, что информацию предоставляют только по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственников при госпитализации в стационар. В проекте принимают участие 49 больниц.
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