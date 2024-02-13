Более тысячи жителей Подмосковья узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122

«В прошлом месяце мы запустили проект по информированию родственников пациентов, проходящих лечение в наших стационарах. Получить информацию о состоянии их здоровья можно, обратившись в службу «122» и оставив заявку. После этого сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с родственником и ответит на волнующие его вопросы», — отметила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.