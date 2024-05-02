Более восьми миллионов человек посетили парки Подмосковья в апреле

В апреле 2024 года парки культуры и отдыха Подмосковья посетили более восьми миллионов человек, что на 10% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Лидером по посещаемости стал парк «Пехорка», расположенный в городском округе Балашиха, там побывали 372 тысячи человек. В тройку лидеров также вошли Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском округе и парк культуры и отдыха м. Л. Н. Толстого в Химках. В ведомстве напомнили, что на территории парков регулярно проводятся общеобластные мероприятия. Так, например, в марте 2024 года в регионе состоялась масштабная акция «Заходите на блины!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.