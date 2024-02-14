Более восьми миллионов поездок совершили пассажиры Мострансавто по картам «Стрелка» с начала года

С начала 2024 года пассажиры автобусов АО «Мострансавто» совершили свыше 8,4 миллиона поездок по транспортным картам «Стрелка», доля использования данных карт составила более 30% от всех платных поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самыми востребованными маршрутами у держателей транспортных карт «Стрелка» являются № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники», № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» и № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)». Самые высокие результаты по общему объему таких поездок зафиксировали в МАП № 10 города Королев, МАП № 12 города Ногинск и в МАП № 8 города Химки. Отметим, что данная карта позволяет пассажирам экономить в зависимости от того, как часто они совершают поездки. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, с 51-й — составляет 35%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.