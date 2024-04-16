Больше 52 тысяч детей в России получали рассылки с угрозами и призывами к теракту

Авторы рассылок с призывами к терактам воздействуют на неокрепшую психику детей. Многим приходили сообщения не только с предложением, но и с требованием. При отказе выполнять задания злоумышленники угрожали детям, обещая убить их родных и друзей. Защитить юных россиян от групп смерти и их авторов сложно, так как постоянно создаются копии сообществ и аккаунтов. При этом чаще всего в Сети заманивают щедрым вознаграждением: от 70 000 до миллиона рублей за преступление.

«Большая часть из этих сообщений — около 92% — поступала с территории Украины. Нам удалось установить отдельные точки их рассылки. Это Киев и Кривой Рог. По нашей информации, к этой рассылке были подключены подростки, которым предложили временную работу на период каникул. Их заранее массово приглашали на работу и давали определенные методички, что и кому необходимо направлять», — рассказали «КП» в Лиге безопасного Интернета.

Многие сообщения передали для разбирательств в МВД. Известно, что содействовал и Павел Дуров, который заблокировал тысячи аккаунтов в телеграме, где были призывы к теракту. Случалось и так, что на допросах оказывались несовершеннолетние, которые признавались, что искали популярности на трагедиях или говорили о терактах в шутку.

При этом вербовкой рассылки назвать сложно. Целью организаторов было создание паники и массовость, а не тщательно спланированное преступление. Методички схожие у организаторов терактов, и у кураторов групп смерти. Родителям важно вовремя обращать внимание на странное поведение ребенка, проводить с ним беседу и уведомлять полицию. Чем быстрее это сделать, тем раньше каналы заблокируют и предпримут другие действия.