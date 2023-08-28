«Больше пользы и славы»: дополнительные деньги предложили выделить «ЧВК Вагнер Центру»

После гибели Евгения Пригожина все бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в подвешенном состоянии. То же самое относится и к работникам «ЧВК Вагнер Центра», рассказал политолог Алексей Ванифатов.

По его словам, несмотря на то, что очень многие бойцы временно переехали и дислоцируются в Белоруссии, в данный момент маловероятно рассматривать вариант с переездом «Вагнер Центра» в союзную республику.

«Сейчас поступают предложения о переименовании одной из улиц Санкт-Петербурга в честь главы «Вагнера», но, на мой взгляд, было бы лучше дать дополнительное финансирование «Вагнер Центру», чтобы все заявленные ими проекты воплотились в жизнь и принесли нашей стране еще больше пользы и славы», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по его словам, в дальнейшем возможно открытие нового корпуса «ЧВК Вагнер Центр», в котором будет постоянная экспозиция настоящего патриотического воспитания.

«И его нужно будет сделать на примере Ельцин-центра, но гораздо лучше — для выигрыша патриотической идеологии», — считает политолог.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле пока не располагают информацией о дате похорон Пригожина.