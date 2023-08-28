«Больше пользы и славы»: дополнительные деньги предложили выделить «ЧВК Вагнер Центру»
Политолог Ванифатов предложил создать музей в «ЧВК Вагнер Центре»
Фото: [Александр Гальперин/©РИА Новости]
После гибели Евгения Пригожина все бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в подвешенном состоянии. То же самое относится и к работникам «ЧВК Вагнер Центра», рассказал политолог Алексей Ванифатов.
По его словам, несмотря на то, что очень многие бойцы временно переехали и дислоцируются в Белоруссии, в данный момент маловероятно рассматривать вариант с переездом «Вагнер Центра» в союзную республику.
«Сейчас поступают предложения о переименовании одной из улиц Санкт-Петербурга в честь главы «Вагнера», но, на мой взгляд, было бы лучше дать дополнительное финансирование «Вагнер Центру», чтобы все заявленные ими проекты воплотились в жизнь и принесли нашей стране еще больше пользы и славы», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также, по его словам, в дальнейшем возможно открытие нового корпуса «ЧВК Вагнер Центр», в котором будет постоянная экспозиция настоящего патриотического воспитания.
«И его нужно будет сделать на примере Ельцин-центра, но гораздо лучше — для выигрыша патриотической идеологии», — считает политолог.
Ранее мы сообщали о том, что в Кремле пока не располагают информацией о дате похорон Пригожина.